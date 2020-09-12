محافظ القليوبية: بنها والخصوص أكثر المناطق مخالفة بقيود ارتفاع البناء

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنَّ الأرض الزراعية ثروة نادرة يجب الحفاظ عليها وتنميتها، وعليه فإن التعدي عليها ليست جريمة في حق الجيل الحالي فقط ولكن جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثروتها الطبيعية نتيجة لتآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية وبالتالي يؤثر ذلك على الاعتماد الذاتي في توفير سلة الغذاء الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي المصري من ناحية وانخفاض معدل نصيب الفرد من ناحية أخرى.

وأضاف "الهجان"، خلال لقاء مفتوح لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء والصحفيين، بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أنَّ التعديات على الأراضي الزراعية ليست وحدها الصورة البارزة لمخالفات البناء التي تتسبب في تكريس العشوائية، بل توجد صور أخرى على درجة من الخطورة التي تصل إلى حد التأثير على مقتضيات الدفاع عن الدولة، وهي البناء بالمخالفة بقيود الارتفاع المعتمدة من الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع والطيران المدنية، مشيرًا إلى أنَ أكثر المناطق التي تحوي مخالفات بقيود الارتفاع مدينتي بنها والخصوص.

وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، قبل أيام، لتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، وجه فيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في التصالح.

كما تلقى مدبولي، تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكّد خلاله تخفيض 23 محافظة أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 %، تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء".

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى أنَّ محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى خفضت بنسبة تتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن السكنية 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، والإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 46 جنيهًا، وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.