تطوير العشوائيات: 318 مليار جنيه تتكبدها الدولة بسبب البناء المخالف

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن القيمة التقديرية للمباني غير الآمنة، تكلف الدولة 38 مليار جنيه، بالإضافة إلى القيمة التقديرية التي يتم عليها إنشاء المشروعات، لا تقل عن 23 لـ24 مليار جنيه، طبقا للقيمة التسويقية الحالية، وهو ما يعني 61 مليار جنيه تكلفة الدولة للبناء غير المخطط.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "DMC"، أن البناء غير المخطط، يبلغ 40% من البناء على مستوى الجمهورية، وسيكلف الدولة 318 مليار جنيه، حيث أن تلك المباني، تم إنشائها بعيدا عن التخطيط الذي تضعه الدولة، وهو ما يكبد الدولة أموال طائلة.

وأوضح أنه لمد كيلو واحد من الصرف الصحي أو المياه والكهرباء بالمدن الجديدة، أقل بكثير من ذلك الإجراء في المناطق الآهلة بالسكان: "مش هينفع نهد ونحفر في المكان، وبنشترط على شغلنا، يكون أقل من سنة، علشان الناس متقعدش في عذاب المشروعات المقامة".

وأكد أن الدولة حريصة على توفير حياة كريمة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية، للوصول بمستوى حياة جيد يستحقه كل المواطنين.