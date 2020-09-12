"الوطن" تجمع أطراف واقعة "سيدة القطار" بمدرسة "شهداء بدر" بالمحلة

تشهد مدرسة "شهداء بدر"، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بمحافظة الغربية، احتفاليه كبرى غداً الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لتكريم "صفية أبوالعزم"، مدرسة رياض أطفال، وصاحبة واقعة "سيدة القطار"، تقديراً لدورها في التصدي لواقعة "تنمر" من جانب رئيس قطار المنصورة بأحد المجندين.

ونجحت "الوطن" في ترتيب اللقاء الأول بين أسرة المجند وأسرة سيدة القطار ومصور فيديو الواقعة، حيث حرص الأطراف الثلاثة على تبادل التهاني وعبارات الشكر لدور الدولة والقيادة السياسية في احتواء الواقعة، وإعلاء راية القانون، ورفض وقائع "التنمر"، وتقدير قيمة ودور المؤسسة العسكرية، وتضحية رجالها من أجل الوطن، فضلاً عن تقدير دور "سيدة القطار" كونها مربية أجيال.

ومن المصادفات الغريبة، أن "سيدة القطار" تقيم بجوار مسجد "فاطمة الزهراء"، في آخر شارع "الشرقاوي"، الذي يصل بين منطقتي "الجمهورية" و"الشعبية"، بينما يقيم مصور الفيديو خلف مسجد "السعد الكبير"، بمنطقة "دوران محب"، والتي تبعد عن مسكن السيدة بنحو 5 كيلومترات، ويبعد كلاهما محل إقامة أسرة المجند، خلف مسجد "المتولي"، بمنطقه "سوق اللبن"، بمسافه لا تزيد على 4 كيلومترات.

"الحمد لله ربنا أكرمني بابني عبدالله، مجند القوات المسلحة، فخر الأمان والوطنية، وكل الشكر لكل مسئول شكر ابني الأصغر لتحليه والتزامه بضبط النفس، أثناء مشادة كلامية بينه وكمساري القطار، وتحيا مصر، وربنا يحمي رئيسنا عبدالفتاح السيسي"، بتلك الكلمات عبرت الحاجة "صباح"، والدة المجند صاحب الواقعة، وأكدت أنها حريصة، عقب عودتها من الإسكندرية، على اصطحاب ابنها الأكبر "محمد"، وقبول دعوة "الوطن" بالحضور إلى مدرسة "شهداء بدر"، لتقديم الشكر وتقبيل رأس "سيدة القطار"، لموقفها النبيل في دعم ابنها الأصغر.

واشارت والدة المجند أنها فرحت كثيراً لما لقيته من حفاوة ودعوات الملايين من المصريين، الذين شاهدوا فيديو واقعة القطار على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، وتابعت بقولها: "الحمد لله رب العالمين، إني استحملت شقاء الحياة، وتحمل مسئوليه شابين وفتاة، عقب وفاة والدهم، خلال الـ10 سنوات الأخيرة".

في المقابل، أعربت "صفية أبو العزم" عن سعادتها لردود أفعال المصريين تجاه الواقعة، وأكدت أن لقاءها مع قيادات الدولة ووفود من المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، يعد وساماً على صدرها، وتابعت بقولها: "عاملت المجند كأنه ابني وأكتر، أثناء واقعة التنمر، والخناقة مع الكمساري، ربنا يحفظه لأهله".

وقبلت "سيدة القطار" دعوة "الوطن" للقاء أسرة المجند، خلال فعاليات حفل وزارة التربيه والتعليم بمدرسه "شهداء بدر"، واختتمت بقولها: "سأقبل رأس والدة المجند، علشان ربت ابنها عبدالله أحسن تربية"، كما أشارت إلى أنها تلقت دعوة من محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، والقيادات التنفيذية لحضور حفل جماهيري بحضور أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والمجلس القومي للمرأة غداً بقاعة المؤتمرات والندوات بديوان عام المحافظة في مدينة طنطا.

وكذلك رحب المهندس شادي بلال، مصور فيديو واقعة القطار، بالحضور إلى مدرسة "شهداء بدر"، ولقاء سيدة القطار وأسرة المجند، الذين أبدوا رغبتهم في توجيه الشكر له على قيامه بتصوير الواقعة، ودوره في نقل رسالة حضارية ترفض كافة أوجه وصور التنمر.