مشاركون بالمنتدى الفكري: دور "الشيوخ" فعال في القوانين المكملة للدستور

أكد المشاركون في المنتدى الفكري الأول، تحت عنوان مجلس الشيوخ بين الرؤى والتطلعات المستقبلية، الذي عقده مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اليوم، على أهمية وجود الغرفة الثانية للبرلمان، وهي مجلس الشيوخ، والضرورة الملحة، التي تستوجب وجوده في هذا التوقيت.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، رئيس المنتدى، إن أهمية هذا المنتدى الفكري كنافذة سياسية لزيادة الوعى السياسى والاقتصادي والاجتماعى، بأهمية الدور الذى يمثله مجلس الشيوخ، في ظل الحراك الكبير والسريع من الدولة المصرية، في مسيرة التنمية والبناء.

فيما أضاف الدكتور على مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد ببني سويف، أن مجلس الشيوخ له دور مهم في التعاون مع الحكومة، في إخراج قوانين وتشريعيات، تتماشى مع توجهات الدولة المصرية، التي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمار والمشروعات القومية، التي يكون لها أثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن عودة مجلس الشيوخ، سيكون له دور فعال في التدقيق في مشروعات القوانين التي ستحال إليه من رئيس الجمهورية، أو من مجلس النواب، وإبداء الملاحظات عليها، والمقترحات بما يضمن خروج قوانين وتشريعات تخدم المواطن في كل ما تقوم به الدولة المصرية من جهود، في كل القطاعات، لتحقيق مفهوم جودة حياة المواطن المصري.

وأشار الدكتور أبو الفضل الإسناوي، خبير النظم البرلمانية، إلى أن الدولة المصرية، لديها الرغبة الحقيقية على وجود مجلس شيوخ، الذى سيضم في طياته التنوع في الكفاءات والتخصصات، التي ستخدم في النهاية مخرجات القوانين والتشريعات، التي ستحال إليه، خاصة أن مجلس الشيوخ سيكون له دور فعال في القوانين المكملة للدستور، كقانون انتخابات المحليات.