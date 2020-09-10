عقب إغلاق صناديق انتخابات الشيوخ.. كيف يحتفي الأقصريون بمرشحيهم؟

انتهت أمس الأربعاء، جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي من أجلها رفعت السلطات بمحافظة الأقصر درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

عدد الناخبين الذين كان يحق لهم التصويت على مستوى المحافظة بلغ 788727 ناخبا، وبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

واعتاد الأقصريون التعبير عن مظاهر الاحتفاء بالمرشحين أو انتهاء الانتخابات عمومًا أيًا كان الاستحقاق، بالعديد من المظاهر التي رصدتها "الوطن" وأعدتها في هذا التقرير.

1- اعتاد أهالي محافظة الأقصر خاصة سكان القرى على تنظيم مسيرات كبرى عقب غلق أبواب لجان الاقتراع أمام الناخبين للاحتفاء بمرشحيهم ودعمهم وترويجًا لفوز أحدهم حتى ولو كانت اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن نتيجة الاستحقاق الانتخابي.

2- تنظيم السيدات بالمدن والقرى المختلفة بالمحافظة مسيرات أيضًا على الأقدام حاملين فيها لافتات أحد المرشحين وبالزغاريد يقومون أيضًا بالترويج له على كونه خرج فائزا في الجولة حتى ولو لم تكن النتيجة أعلنت بعد.

3- يعاود المرشحون في جولة الإعادة زياراتهم إلى عائلات الأقصر لتوجيه الشكر على دعمهم في الانتخابات والإثناء على دورهم والمطالبة في استمرار دعمهم حتى بعد إعلان النتيجة وبحث مطالبهم إن كان من ضمن الفائزين في الجولة النهائية.

4- يستقبل المرشحون الفائزون في جولة الانتخابات الأخيرة الأهالي في المحافظة من كل حدب وصوب لاستقبال التهاني بالفوز بعضوية المقعد.

5- ينظم المرشحون الفائزون ولائم الطعام بالقرب من دواوينهم الرئيسية التي كانت بمثابة مقر لحملتهم الانتخابية ويجمعون فيها بين الطعام والمديح النبوي والندوات الثقافية لتضم أهل البلد.