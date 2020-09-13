ليس "عمرو بن العاص".. حكاية أقدم مسجد في مصر وأفريقيا

يعتقد الكثيرون أن جامع عمرو بن العاص، هو أول مسجد بُني في مصر، إلا أن هذا ليس صحيحًا، حيث قام عمرو بن العاص ببناء المسجد الذي يحمل اسمه في منطقة مصر القديمة بعد فتحه لمصر، إلا أن الروايات التاريخية أكدت أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص قد بنى مسجدا أثناء فتحه لمصر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب حتى تتمكن الجنود من الصلاة ومعهم من أسلم من أبناء المحافظة، وأطلق عليه "سادات قريش" في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، تكريماً لشهداء المسلمين لصحابة رسول الله في معركتهم ضد الرومان عند فتحهم لمصر.

وحسب كتاب تاريخ العمارة الإسلامية، فإن "سادات قريش"، الذي يقع وسط مدينة بلبيس، هو الأقدم ليس في مصر فقط بل في قارة أفريقيا بأكملها، ويعلو مدخل بابه عن الأرض 16 درجة، وسلم يصعد بك إلى المسجد، ويقال إنه أقيم على بقايا قصر الحاكم الروماني، كما تقرأ اسم المسجد بارزا على أحجار البوابة "مسجد قريش" تأسس سنه 18 هجريًا.

ويظهر الشكل المعماري للمسجد عبارة عن مستطيل يحتوي على ثلاثة صفوف من الأعمدة الرخامية ومقسم إلي أربعة أروقة موازية لحائط القبلة، وتيجان الأعمدة مختلفة الأشكال.

واشترك في تحديد قبلة المسجد 25 صحابيا، وتبلغ مساحته حوالي ثلاثة آلاف متر مربع، وكان يطلق عليه مسجد الشهداء لاستشهاد 250 صحابياً وتابعياً مكان المسجد أثناء معركة المسلمين بقيادة عمروبن العاص مع الرومان.