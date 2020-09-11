نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد "جاليا الكبرى" بتكلفة 10 ملايين جنيه

افتتح هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد جاليا الكبرى بمنطقة حفير شهاب الدين ببلقاس والذي أقيم بالجهود الذاتية محاطا بحديقة كبيرة على الطريق العام على مساحة 1600 متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية للمسجد 10 ملايين جنيه.

وأدى نائب المحافظ صلاة الجمعة بحضور وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وجموع كبيرة من مواطني القرية والقرى المجاورة.

وقال طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، في خطبة الجمعة، إن المشاركة المجتمعية لها أثرها البالغ في بناء الإنسان وتنمية المجتمع وأن مفهومها ينطلق من معنى العبادة الشامل الذي يتسع ليشمل كل مناحي الحياة.

وأضاف عبادة أن بناء المساجد عبادة والمستشفيات والمدارس ومساعدة المحتاجين ومعالجة المرضى وكل أفعال الخير للناس، يدخل في باب العبادة لله رب العالمين.

وأشار إلى أن المصلحة العامة دعت للالتزام بالإجراءات الاحترازية، ولعدم نشر العدوى والالتزام بارتداء الكمامات وتباعد المسافات.