كمسري واقعة "سيدة القطار" معتذرا: غلطة مش هتتكرر وياريت العقوبة تترفع

أبدى عادل صلاح، مشرف قطار المنصورة المساعد لرئيس القطار، الذي ظهر في واقعة القطار الشهيرة، ندمه بعد أن اعتدى على أحد المجندين، إثر خلاف على ثمن تذكرة قطار، قبل أن تتدخل السيدة صفية، وتفض النزاع بشرائها تذكرة للجندي، إلا أن الأخير أبى أن تدفع ثمنها له، وهو ما ظهر عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "صلاح" خلال فيديو بثته إحدى السيدات عبر صفحتها على موقع "فيس بوك"، إنه يعلن اعتذاره عن ما بدر منه للمجند، معترف بأنه أخطأ في حقه، واعتذار لجميع المؤسسات العسكرية وللشعب المصر كاملًا، لافتًا إلى أنه خطأ ولن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف أن يقدر سيدة القطار التي دفعت ثمن التذكرة للمجند، ويضع فعلتها فوق رأسه، مبديًا ندمه لتصرفه الخاطيء في حق "ابنه الرابع" المجند، معتبرًا أن ما حدث كان خارج عن إرادته وذلة لسان بسبب ضغط العمل.

وعن تعليقه على العقوبة التي وقعت عليه، توجه بالرجاء للمسؤولين برفعها عنه، قائلًا: "أنا مش حمل خصم جنيه واحد".

ودخل كمسري القطار فى مشادة مع مجند، من أجل ثمن التذكرة، الأمر الذى دفع السيدة المصرية صفية، لدفع الأجر للمجند، وهو ما اعتبره المصريون موقفا بطوليا من السيدة المصرية، والتى تلقت الإشادات والتكريمات من العديد من مؤسسات الدولة، مثل القوات المسلحة، والمجلس الوطنى للمرأة وغيره.