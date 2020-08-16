عماد الدين حسين: عدلي منصور شخصية وطنية وأدار مصر بطريقة جيدة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل كثيرة خلال افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن محطة عدلي منصور ستكون من أهم محطات المترو إذ تربط بين 5 وسائل نقل مختلفة.

وتابع، أن الطريق الدائري الإقليمي يربط بين 15 محافظة، والمحافظات والمناطق الصناعية، والمحافظات والموانئ البرية والبحرية، ما يؤدي إلى تقليل مشكلة الزحام.

وأردف أن المواطن سيستفيد من الطرق الجديدة ومنها "شبرا- بنها" الحر، لافتًا إلى أن الأموال التي سيدفعها المواطنون كرسوم للمرور من هذا الطريق، ستضخ لتطوير باقي الطرق.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه مع تطوير الخدمة بالسكة الحديد سيجرى تحريك الأسعار، مشيدًا بهذا التصريح ومؤكدًا أهمية هذا الإجراء لضمان تحصيل مقابل من أجل التشغيل الأفضل للمرفق.

وأشاد "حسين"، بالرئيس الأسبق المستشار عدلي منصور، قائلًا إنه شخصية وطنية محترمة وأدار مصر بأفضل طريقة آنذاك: "تكريمه اليوم رسالة لكل شخص، فإن الدولة على مستوى أو المواطنين لن ينسوه".