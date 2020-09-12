عماد الدين حسين: على المشايخ والقساوسة عبء توصيل رسائل الدولة للمواطن

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن طريقة الشرح الطبيعية التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء، كانت طريقة موفقة، بسبب شرحه على فيلم تسجيلي رأه الجميع، وفيه تم التطرق للمخالفات بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية "DMC"، أن الإعلام عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة، لإيصال تلك الرسائل التي بعثها رئيس الوزراء اليوم، كما يجب على الخطيب في صلاة الجمعة، والقساوسة في الكنسية، محادثة المواطنين، موضحا أن الأرض والنيل هم الأكثر شغلا وشاغلا للمصريين، وفقدت مصر ما يقرب من 90 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ عام 2011، و400 ألف فدان من فترة الثمانينيات، أدت إلى استصلاح الحكومة لأفدنة في الصحراء، تصل كلفة استصلاح الفدان هناك لـ500 ألف جنيه.

وأكد أن حيتان البناء، الذين قاموا ببناء أبراج سكنية عدة، تستهدفهم الدولة، كما تستهدف الموظفين الفسدة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن النزول بسعر المخالفات في كل أراضي الريف لـ50 جنيه، هو قرار جرئ من شأنه تعزيز أعداد المواطنين الذين يسعون إلى التصالح مع الحكومة.