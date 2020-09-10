عماد الدين حسين: سيدة القطار الأكثر تعبيرا عن المرأة المصرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن اصدار القوات المسلحة المصرية لبيان يقدم لشخص هي سابقة لم تحدث كثيرًا، حيث إن القوات المسلحة شكرت السيدة صفية المعروفة بسيدة القطار بعد موقفها تجاه الجندي في قطار "القاهرة ـ الغربية".

وأكد "حسين"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن السيدة صفية هي النموذج المصري الأكثر تعبيرًا عن المرأة المصرية، حيث إنه كما يتواجد النموذج السلبي للمرأة "فيرمونت" تتواجد هذه المرأة لتعبر على النموذج الغالب والأصلي لهم.

وأوضح الكاتب الصحفي، أحمد ناجي قمحة، أن سيدة القطار عظيمة من عظيمات مصر، وهي المرأة التي تعبر عن الإحساس تجاه أبناء الوطن، وعلى الرغم من عدم حصول المرأة بشكل عام على كامل حقوقها إلا أنها حمت الوطن في لحظات وكافحت سياسيًا للتصدي للخطر.

وأشار إلى أن السيدة صفية تحركت لنصرة هذه المجند كأم، وحاولت بهذا الموقف توفير الحماية الكاملة لمجند القوات المسلحة، وهو جزء من تعبيرها بأنها قادرة على حماية المؤسسات ورموزها.