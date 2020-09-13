أستاذ تخطيط عمراني: يجب إصدار قرارات لإيقاف نزيف الأراضي الزراعية

قال الدكتور أحمد صلاح عثمان، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن هناك الكثير من الأراضي الزراعية التي خسرتها مصر جراء البناء المخالف وهو ما سيعود بالضرر على المواطنين، ومن الضروري إصدار قانون وقرارات من شأنها إيقاف النزيف بالأراضي الزراعية.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الحكومة قررت الدخول في ملف شائك للغاية ويهم الكثير من المواطنين، وهو أمر حساس وصعب للغاية.

وأوضح أن إصدار قرار سيادي بوقف صرف حديد تسليح البناء إلا للحاصلين على رخص بالبناء، وبالتالي لن يكون هناك أي مبنى مخالف على مستوى الجمهورية.