عمرو أديب يبرز كمامة على الهواء: بقى دمها خفيف ورقيقة على الوش

عرض الإعلامي عمرو أديب، كمامة على الهواء، بارزًا مدى الدور الذي تقوم به لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مشددًا على أنه لا يجب شراء كمامة لا يوجد به أكثر من طبقة، إذ أن عدد الطبقات تزيد من الأمان للمواطنين.

وعلق "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على الأنواع الجديدة من الكمامات القماش: "الكمامة جميلة وفي منها أشكال دمها خفيف، ورقيقة على الوش"، موضحًا أنه لا بد من غسل اليد بصورة متكررة، وتحقيق التباعد الاجتماعي، الذي يوفر مساحة آمنة من عدم انتقال العدوى.

وأضاف أن هناك استجابة جيدة من المواطن المصري من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، موضحًا أن هناك الكثير من المواقف السلبية من ارتداء الكمامة لبعض العاملين في السوبر ماركت وبعض المصالح الأخرى.

ونوه أن فيروس كورونا موجود ومستمر إلى الآن، أن هناك فترة تزيد بعض الشيء حتى اكتشاف فاكسين، موضحًا أن العالم كله يبحث عن لقاح جيد واعراضه الجانبية ضعيفة بعض الشيء وكفاءته عالية ومدة فاعليته كبيرة.