أديب يقترح تخصيص "كول سنتر" للرد على استفسار المواطنين في التصالح

وجَّه الإعلامي عمرو أديب، اقتراحا للمسؤولين على ملف التصالح في مخالفات البناء، بعمل مركز اتصال "كول سنتر" يستقبل استفسارات المواطنين في خصوص التصالح والرد عليهم.

وأضاف "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن كل مواطن يمتلك مشكلة مختلفة عن الآخر ويستفسر بشكل فردي، موضحًا أن هناك استفسارات متكررة حول الورق المطلوب وأقرب مركز تكنولوجي لتقديم الطلب، فيجب تخصيص كول سنتر لملف التصالح للتسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة تعاني من المغالاة في أسعار قيمة التصالح، حيث إن هناك بعض المواطنين من الطبقات المتوسطة ويجب النظر إليهم.

وأوضح أن ملف التصالح ليس جباية للأموال ولكن ملف جاء لضبط وتنظيم العمران في مصر، متابعًا: "الدولة في تعاملها مع ملف المخالفات حطت إيدها في عش الدبابير، ودي النهاية".