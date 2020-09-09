محافظ كفر الشيخ يشدد على الإجراءات الاحترازية أمام لجان"الشيوخ"

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تباشر أعمالها على مدار الساعة لليوم الثاني علي التوالي في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وجرى ربطها مع الغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع الطوارئ وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وشدّد المحافظ على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان عقب انتهاء اليوم الأول وصباح اليوم الثاني مع استمرارها على مدار اليوم، لافتاً إلى التزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات وكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، كما جرى التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لمواجهة أى موقف طارئ، بالإضافة إلى تمركز الإسعاف بالقرب من المدارس لتقديم يد العون لأى مواطن.

وناشد المحافظ، أهالي المحافظة بالنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2020م، لإخراج العملية الانتخابية بالشكل الديمقراطي والحضاري الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد أحمد جزوان، بالرقابة الإدارية، ومثلي المنطقة الشمالية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.