تفاصيل إخلاء سبيل موظف متهم بإنشاء مزرعة سمك أعلى سطح منزله

"مكنتش أعرف إني بخالف القانون.. علشان مزرعة السمك فوق السطح"، بهذه الكلمات دافع موظف عن تفاصيل اتهامه بإنشاء مزرعة سمك أعلى سطح العقار الذي يقطن فيه.

وأضاف الموظف في التحقيقات والتحريات أنه صور مقطع الفيديو ونشره على السوشيال ميديا لمساعدة المواطنين على إنشاء مشاريع لهم، وقررت الجهات المختصة إخلاء سبيل الموظف بضمان محل إقامته والتعهد بأنه إذا أراد إنشاء مزرعة أو مشروع يجب عليه أن تكون بحوزته تراخيص من الجهات المختصة.

وقال مصدر أمني إن الموظف هدم مزرعة السمك خاصته، وتعهد بعدم بنائها مرة أخرى.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ضبطت أحد الأشخاص على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من إقامته مزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، عبارة عن ثلاثة أحواض سمكية بالطوب الأحمر مما يعرض حياة قاطني العقار للخطر.