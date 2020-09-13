خضوع أول مرشح محتمل لـ"النواب" بدائرة مطروح الثانية للكشف الطبي

وقعت اللجنة الطبية المسؤولة عن المرشحين لمجلس النواب، اليوم، بمستشفى العلمين المركزي الكشف الطبي على المرشح المحتمل لمجلس النواب يوسف جودة أبو أحمد ليكون أول المرشحين الذين يخضعون للكشف في دائرة مطروح الثانية.

وأنهت اللجنة الطبية أعمال الشكف والفحوصات الطبية اللازمة على المرشح المحتمل، والتف حوله بعض المؤيدين له من الشباب أمام مستشفى العلمين.

ورصدت "الوطن" بالصور أول توقيع كشف طبي على مستوى دائرتي مطروح الأولى والثانية تمهيدا للتقدم للترشح الرسمي أمام اللجنة العامة للانتخابات في مطروح.