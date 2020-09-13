مدير "الوقائي بأسوان": 50 مصابا بكورونا يتواجدون بالعزل

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، أنه يوجد حاليا داخل مستشفى أسوان التخصصي "عزل أسوان، 50 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث يتلقون العلاج والرعاية الكاملة ومقسمين كالتالي 40 مصابا بالقسم الداخلي، و10 داخل قسم الرعاية (1 سباب 1 نيزل و8 ماسك)، كما خرج اليوم 2، ولايوجد أي وفيات.

وتابع أنه لا توجد أي حالات سلبية أول مرة، ولا يوجد تحويلات للنزل أو المنزل، وبلغ العدد التراكمي منذ البداية الإجمالي 1225، وإجمالي المتعافين 397، وإجمالي الوفيات 209، وإجمالي التحويلات للنزل 379.

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هي المركز الرئيسي للعزل بأسوان، خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل، حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.