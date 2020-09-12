أول لقاء لأسرة المجند صاحب واقعة القطار: "راجل بمعنى الكلمة"

سيطرت حالة من السعادة والبهجة الغامرة، على وجوه أسرة وأهالي وجيران المجند "عبد الله عمرو عنتر"، صاحب واقعة سيدة القطار الحاجة صفية أبوالعزم، والمهندس شادي بلال مصور فيديو واقعة "التنمر" حال استقلالهم قطار "القاهرة– المنصورة"، على خلفية تأييد ملاييين المصريين وعشقهم لهوية دعم المجند كونه رمزا وطنيا، يحمي حدود الوطن ويدافع عن أراضيه، ضد أى أخطار تهدد المجتمع.

وانتقلت "الوطن"، إلى محل إقامة المجند بمنطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، التي تأوي أكثر من 100 ألف أسرة وعائلة، حيث تربي فيها المجند صاحب واقعة سيدة القطار طوال 19 سنة من عمره، حتى تخرج في الدراسة، بحصوله على دبلوم صناعي بمدرسة محلة أبوعلي، قبل التحاقه بمركز التدريب بمدينة السلام بالقاهرة، لأداء الواجب الوطني.

"صباح عبدالعال" والدة المجند: "ابني شقيت عليه سنين عمري وفرحنا بانضمامه للقوات المسلحة المصرية"

"ابني شقيت عليه سنين عمري، وفرحنا بانضمامه للقوات المسلحة المصرية".. بتلك الكلمات عبرت سيدة في العقد السادس من عمرها الحاجة "صباح عبدالعال" والدة المجند صاحب واقعة الفيديو، مشيرة إلى أن تنتظر ابنها طوال أكثر من شهر ونصف، خلال فترة التحاقه بمركز التدريب، وفخر الانتماء الى المؤسسة العسكرية الوطنية "الجيش المصري"، المدافع عن العروبة وحدود الوطن.

وأضافت أم المجند: "ابني مكافح طوال عمره.. وكان بيدرس ويشتغل عشان يتحمل مصاريفه، وكل الشكر للحاجة صفية لدفاعها عنه أثناء استقلال قطار القاهرة، وفعلا كان نسي محفظة فلوسه، أثناء تغيير ملابسه قبل سفره للحاق بوحدته العسكرية، عقب انتهاء إجازته، لاستكمال رسالته في أداء الواجب الوطني" .

وأشارت "عبدالعال"، إلى أن نجلها حرص طوال فترة إجازته الأخيرة على مساندة شقيقه الأكبر "محمد"، أثناء تواجده بمحل التجاري لكسب قوتهما "أكل العيش" بالحلال، مضيفة بقولها "ربنا يحفظهما ويبارك في حياتهما يارب العالمين، وهما خير سند لي".

وأكد عبدالنبي عنتر عم "المجند"، بقوله: "علمنا بموقف ابننا المجند فخر العائلة من خلال تداول مقطع فيديو مصور عبر صفحات وجروبات فيس بوك، لمشادات كلامية بين الحاجة صفية سيدة القطار، وكمساري القطار ورئيسه المباشر، بسبب خلاف سداد 22 جنيه".

عم وشقيق المجند يوجهان رسالة شكر عبر"الوطن" إلي"الحاجه صفية": "ربنا يحميكي زي ما دافعتي عن ابننا"

وشدد العم، على التزام المجند بعودته إلى مدينة السلام، الأمر الذي نتج عنه نسيانه النقود، أثناء توجهه للحاق بقطار القاهرة، وهو ما تسبب فى تعرضه للإهانة على أيدي كمسري القطار صباح يوم الأربعاء الماضي.

كما توجه الشاب محمد عنتر شقيق المجند، بكامل التحية في رساله عبر"الوطن": "ربنا يحفظك يا حاجة صفية لمساندتها أخويا عبدالله رفيق الكفاح والمسئولية طوال عمرنا، فهو سندي فى الحياة، لكن فضل الله العظيم، وكرمه بتواجد أخويا، فهو يعمل من أجلنا، للكفاح فى الإنفاق على الأسرة".

كما أشاد شقيق المجند، بجهود وقرار الفريق كامل الوزير، تخفيف أعباء سداد للمجندين للغرامات، وتذاكر القطارات، وإتاحه الركوب بالمجان، وتحرك قيادات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، تقدير لجهود ودور وشهامة الحاجة صفية سيدة القطار، التى أبدعت فى التصدي للموقف من جانب سيدة بـ"100 رجل".

وأعرب عن سعادته لانطباع وتأييد رواد التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أخلاق وسلوكيات شقيقه الأصغر "عبدالله"، مشيرا إلى أنه رجل يعي المسئولية ويتمتع بالصبر والإيمان، مضيفا "كل الشكر لكل المصريين الوطنيين اللى ساندوا أخويا أثناء سفره لأداء الواجب الوطني".

يذكر أن محافظة الغربية، أعلنت فى بيان رسمي، تنظيم مؤتمر جماهيري، لتكريم الحاجة صفية أبوالعزم سيدة القطار، بحضور الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الإقليم، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات السياسية.