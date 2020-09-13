مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في معرض ملابس بالدقهلية

لقيت طفلة مصرعها في الدقهلية، اليوم، إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل معرض لبيع الملابس في مدينة طلخا.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا بمصرع طفلة صعقا بالكهرباء بمدخل معرض بيع منتجات بمدينة طلخا.

انتقلت مباحث المركز بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، إلي مكان البلاغ، وتبين مصر الطفلة "روان ج. ه"، 12 سنة.

وبالفحص تبين أن الطفلة أصيبت بصعق كهربائي بمدخل المعرض، وجرى نقلها إلى مستشفى طلخا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.