مصرع طفلة سقطت من سطح منزلها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من سطح منزلها بقرية الشيخ مكرم دائرة مركز سوهاج، ونقلت الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة منى أسامة، 7 سنوات تلميذة وتقيم بناحية الشيخ مكرم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال والدها "أسامة.م.ر" 39 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه في أثناء لهو ابنته أعلى سطح المنزل بالطابق الأول اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبمناظرة الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة أدى إلى نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.