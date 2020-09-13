مواصلة أعمال تطوير وتجميل شوارع وميادين مدينة أسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق المراكز والمدن والأحياء، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وإضفاء لمسة جمالية أمام المواطنين.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم وضع خطة لتطوير وتجميل عدد من الميادين والشوارع وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات وجارٍ تنفيذها تباعًا، لافتا إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات واللافتات الدعائية والإعلانات غير المرخصة من الشوارع وتنفيذ خطط التجميل ورفع كفاءة الشوارع لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على الأحياء والمدن والتنسيق بين كل الجهات المعنية في تنفيذ خطة المحافظة الموضوعة بكل القطاعات بناء على توجهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي غرب استكملت البلدورات وتغيير البلاط بأرصفة الشوارع وتركيب مقاعد واستراحات للمواطنين وتجديد الاستراحات القديمة بعدة ميادين كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق بإزالة اللافتات الدعائية والاعلانات غير المرخصة المعلقة على الأعمدة والجدران منعا للتشوة البصري الذي تسببه الاعلانات العشوائية، وذلك استكمالا لتنفيذ الخطة الموضوعة من أجل الارتقاء بمستوى الأحياء وتوفير جميع الخدمات بأفضل الأداء وأيضًا إضافة لمسات جمالية بجميع الشوارع والمناطق.

وأشار محمد بشير رئيس حي غرب إلى أن رئاسة الحي أصلحت برجولات ومقاعد انتظار المواطنين بالشوارع وتركيب أخشاب جديده لها، وكذلك عمل استراحات جديدة بشكل حضاري بالميدان المواجه لبوابة جامعة أسيوط الغربية وميدان المجذوب بجوار سور المعهد الديني، وذلك لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات محافظ أسيوط بالاستمرار في تجميل الشوراع والميادين والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

وأضاف أيمن محروس رئيس حي شرق إن قسم الإشغالات والإعلانات قام بتنفيذ حملة لإزالة ورفع كل الإعلانات واللافتات الدعائية، وكذلك الملصقات المعلقة على الأعمدة من شوارع الثورة والنميس وكورنيش النيل وجارٍ إزالة اللافتات بباقي شوارع الحي وذلك حفاظًا على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري والاكتفاء بالإعلانات المرخصة بالأماكن التي يتم تحديدها تحت إشراف الحي.