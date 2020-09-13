نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية بالمتحف الآتوني

نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية بالمتحف الآتوني
كتب:
اسلام فهمي
11:43 ص | الأحد 13 سبتمبر 2020
المتحف الاتوني
تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل.
وتابع نائب محافظ المنيا، آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والأعمال الجاري تنفيذها، حيث يجري تركيب الأسقف بعدد من طوابق المتحف ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كل المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما استمع نائب المحافظ، إلى شرح من مدير المشروع حول سير العمل.
وأكد نائب المحافظ أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه وجه بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للإسراع في إنجاز المتحف الأتوني، الذي يعد حلما لكل مواطن منياوي، مؤكدا أن الانتهاء من المتحف الآتوني من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.