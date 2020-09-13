نائب محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية بالمتحف الآتوني

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء المتحف الآتوني بمنطقة شرق النيل.

وتابع نائب محافظ المنيا، آخر مستجدات الأعمال بالمتحف والأعمال الجاري تنفيذها، حيث يجري تركيب الأسقف بعدد من طوابق المتحف ضمن جهود المحافظة للعمل على إنجاز كل المشروعات القومية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما استمع نائب المحافظ، إلى شرح من مدير المشروع حول سير العمل.

وأكد نائب المحافظ أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه وجه بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للإسراع في إنجاز المتحف الأتوني، الذي يعد حلما لكل مواطن منياوي، مؤكدا أن الانتهاء من المتحف الآتوني من شأنه أن يعيد وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وسوف يساهم بشكل كبير في رفع الوعي الثقافي والأثري لدى المجتمع المنياوي، كما سيساهم المتحف في تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية الوافدة إلى المحافظة، وكذلك الحركة الثقافية من خلال خدمة المجتمع المحيط بالمتحف.