"مياه المنيا": 1250 طن "شبة" احتياطي استراتيجي لمواجهة السيول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا عن وضع خطة للطوارئ ومواجهة السيول المحتملة، تشمل إعداد فرق طوارئ بكل المواقع على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجيات.

وقال رئيس الشركة، المهندس ياسر الشهاوي، إنه في حالة الإخطار بحدوث سيول، يتم تحديد موقعها، ورفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى، وإعداد غرفة عمليات برئاسة رئيس الشركة وعضوية رؤساء القطاعات والمديرين العموميين والخدمات المعاونة، ولجنة الطوارئ وإدارة الأزمات، لتلقي البلاغات.

وأضاف أنه يجري فتح خط ساخن مع المحافظة والشركة القابضة بالقاهرة، وجميع فروع الشركة بالمحافظة، لتلقي البلاغات والإخطار بالحالة أولاً بأول، مع إلغاء الإجازات والراحات، واستدعاء جميع العاملين والفنيين، عند الإخطار بوقوع أزمة أو كارثة.

وتابع أنه في حالة حدوث السيول، يتم مواجهة عكارة المياه من جميع المصادر، سواء في نهر النيل أو الترع أو في البحر اليوسفي، والتي تدخل إلى المحطات، وذلك بتوفير كيماويات المعالجة الفورية من "الكلور" و"الشبة"، وإجراء التحاليل المعملية اللازمة للوقوف على جودة وصلاحية المياه.

وأضح أنه في حالة السيول تصل عكارة المياه بمآخذ المحطات إلى نسبة عالية جداً، الأمر الذي يترتب عليه استهلاك كميات عالية من الشبة والكلور، للتخلص من هذه العكارة وما بها من تلوث، والوصول إلى المعايير القياسية الآمنة للمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى المراحل الأخرى للمعالجة، والتي تتمثل فى الترويب والترويق والترشيح، ووضع نظام خاص للتشغيل في ذلك الوقت لحين الانتهاء من الأزمة، بالإضافة إلى استعدادات المحطات الرئيسية بملء الخزانات الأرضية والعلوية لاستخدامها في المراحل الأولى من الأزمة، لحين مواجهة عكارة المياه بالمصادر الرئيسية، إذ يتم غلق كافة المآخذ في بداية الأزمة.

وأعلن "الشهاوي" عن توافر 1250 طن "شبة" صلبة كرصيد استراتيجي بجميع فروع الشركة، بخلاف سيارات الشبة السائلة، والتي يتم توريدها باستمرار للعمليات والمحطات التي توجد بها خزانات شبة، وهي المحطات الرئيسية الكبيرة المتواجدة على نهر النيل.

وأكد أن الشركه جهزت جميع المعدات والإمكانيات المتاحة على أن تكون فى حالة تأهب تام إذا وقع أي حادث، مشيراً إلى أن قطاع المعامل يأخذ عينات من المياه من جميع المواقع، حيث توجد معامل مجهزة بأغلب المحطات، وكذلك معمل مركزي لإجراء جميع التحاليل الكيماوية البيولوجية لمياه الشرب، على أن تؤخذ العينات بصفة دورية فى كل وردية للتأكد من صلاحية المياه، وتجنباً لحدوث أي أوبئة تؤدي إلى مخاطر صحية.

وأكد علي توفير جميع وسائل الاتصال والخط الساخن (125) لتلقى البلاغات والإخطارات، مع إعداد الكوادر الفنية المدربة على كافة الأعمال، لمواجهة الأزمات والكوارث.

واستعرض "الشهاوي" مراحل إدارة أزمة السيول حال حدوثها، ومنها تلقي إخطار من غرفة عمليات المحافظة، أو أي جهة في الدولة، باحتمال حدوث أمطار غزيرة أو سيول، ووضع الخطة المناسبة للمواجهة، بعقد اجتماع لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات، وإعلان حالة الطوارئ، ورفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى، واستنفار كامل لجميع العاملين.