إخماد حريق محدود بصناديق خشبية بمحطة قطارات المنيا

أخمدت الحماية المدنية في محافظة المنيا حريقًا محدودًا نشب بصناديق أخشاب مخصصة لملابس الحراسات بمحطة السكة الحديد، قبل أن يمتد للمناطق المجاورة.

وقال مصدر أمني إن الحريق نشب في عدد من الصناديق الخشبية من الناحية الشرقية لمحكمة السكة الحديد بمدينة المنيا، وأسفر عن تلفيات في الصناديق دون وقوع إصابات، لافتًا إلى أنه جرى الدفع بسيارات المطافئ التي توجهت على الفور إلى مكان الحريق دون حدوث إصابات بشرية.

وأضاف أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق إلقاء "عقب سيجارة" أدى إلى اشتعال النيران في أكوام قش وأشجار وصناديق خشبية موجودة شمال مبانى المحطة.

وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.