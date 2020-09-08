290 مليار جنيه حصيلة الدولة من الضرائب على السجائر في 5 سنوات

تُقدر الحكومة حصيلة الضرائب على الدخان والمعسل خلال العام المالي الحالي بنحو 75 مليار جنيه تتوزع ضرائب قيمة مضافة على التبغ والسجائر محلية الصنع بقيمة 74.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ضرائب جمركية على السجائر والتبغ والدخان بقيمة 1.6 مليار ميخ إلي جانب ضرائب قيمة مضافة على التبغ والسجائر المستوردة بقيمة 220 مليون جنيه.

وتُعول الموازنة العامة للدولة على الحصيلة الضريبية بشكل عام حيث تُشكل نحو 80% من إجمالي الإيرادات التي تصل إلى 1.2 تريليون جنيه بينما تُشكل الحصيلة الضريبية من السجائر والدخان والمعسل والتبغ نحو 8% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وبحسب الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، تطورت الحصيلة الضريبية من الضرئب على السجائر والدخان والمعسل خلال الخمس سنوات الماضية عندما ارتفعت بنسبة 115% منذ العام المالي 2016-2017 وبلغت حصيلة الضرائب على التبغ والدخان والسجائر طوال الخمس سنوات نحو 290 مليار جنيه.

ففي العام المالي 2016-2017 سجلت الحصيلة نحو 36 مليار جنيه.

وارتفعت الحصيلة في العام المالي التالي 2017-2018 إلى نحو 50 مليار جنيه ثم أضافت نحو 6 مليارات جنيه في العام المالي 2018-2019 لتسجل 56 مليار جنيه لترتفع بمقدار 9 مليارات في العام المالي الماضي مسجلة 65 مليار جنيه وأخيرا تترقب الدولة خلال العام المالي الحالي نحو 75 مليار جنيه حصيلة من الضرائب على السجائر والدخان والمعسل.

صباح اليوم قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار بعض منتجاتها، لكن تلك الزيادة لم تشمل السجائر المحلية التي تنتجها الشركة مثل "كليوباترا" و"بوكس" وغيرها.

وبحسب قرار الشركة الذي كشف عنه خطاب تم إرساله اليوم إلى إدارة الإفصاح بالبورصة فقد تم زيادة أسعار منتجات السيجار ودخان الشعر "السجائر اللف"، وهو القرار الذي دخل حيز النفاذ منذ أمس الأحد 6 سبتمبر.

ووفقا لخطاب الشركة فقد تراوحت الزيادات الأخيرة في أسعار السيجار و"الدخان الشعر" التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان بين 50 و71%.

رئيس"الشرقية للدخان": زيادة أسعار السيجار تمت بعد دراسة تكاليف الإنتاج

وبحسب قائمة أسعار الشركة الشرقية، ارتفع نوع سيجار (ميزي توسكاتي 5 سيجار) من 30 جنيهاً إلى 50 جنيهاً بنسبة 60%، بينما ارتفع سيجار نوع (توسكاتي 5 سيجار) من 35 إلى 60 جنيهاً، في حين ارتفع سيجار (كورونا خوسيه بارطولو ديلوكس 25 سيجار) من 1000 جنيه إلى 1350 جنيهاً، وكذلك ارتفع سيجار نوعية (تشرشل تيوب 3 سيجار) من 150 جنيهاً إلى 210 .

وكان هاني أمان رئيس الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، قد كشف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن نسبة الزيادة في أسعار السيجار والدخان الشعر التي أعلنت عنها الشركة اليوم متوسطها 40% من قطاع السيجار والدخان الشعر.

وأضاف "أمان" أن تلك الأصناف لا تزيد عن 1% من حجم إنتاج الشركة في الوقت الحالي مؤكدا أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على زيادة تلك النسبة.

وتابع أنه تمت ملاحظة زيادة الطلب على منتجات الشركة من السيجار والدخان الشعر مقارنة بالأصناف المنافسة لمنتجات الشركة بالأسواق المحلية.

وحول زيادة الأسعار قال "أمان": "نجري دراسات تسويقية تستهدف مراجعة الأسعار وتكاليف الإنتاج لكل منتج على حدة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وبناء على نتائج تلك الدراسات نقرر زيادة أو ثبات الأسعار لكل منتج".