رابط موقع التنسيق الإلكتروني.. تعرف على كيفية التسجيل لتقليل الاغتراب

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، نتيجة تنسيق "المرحلة الثانية" للقبول بالجامعات للعام 2020، مشيراً إلى انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بدءاً من غد السبت، ولمدة 5 أيام، على أن تنتهي المرحلة الأربعاء المقبل، وذلك من خلال رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق www.Tansik.Egypt.gov.eg بوابة الحكومة المصرية.

- ويفتح الموقع الإلكتروني مساء اليوم باب التسجيل لتقليل الاغتراب "تجريبياً".

وتستعرض" الوطن"، في النقاط التالية أبرز المعلومات عن طرق التقدم والتسجيل لمرحلة تقليل الاغتراب:

- قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg-

- قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

- البدء في تعديل الرغبات وفقاً للشروط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

** طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

- النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

وزير التعليم العالي يكشف عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة للتنسيق

الجدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن المرحلة الثانية أسفرت عن بعض المؤشرات خاصة بالحدود الدنيا والأماكن المتاحة للمرحلة الثالثة، بالنسبة للشعبة العلمية، بلغ الحد الأدنى للقطاع الطبي البيطري 398 درجة ونصف، أي 97.2%، والحد الأدنى لقطاع التمريض 349 ونصف، بنسبة 85.24%.

وأضاف "عبدالغفار" أن الحد الأدنى للقطاع الهندسي بلغ 381 درجة بنسبة 92.92%، وهناك بعض الأماكن الشاغرة ببعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة تحديدا في الحقوق والآداب وسياحة وفنادق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات والمعاهد العليا والمتوسطة.