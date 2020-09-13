وزير النقل يتفقد محطة سكك حديد المنيا وتشديد على الكمامات

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، محطة سكة حديد المنيا، واستقبل الوزير، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ومحمد السيد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

وخلال الجولة شدد رجال الأمن بالمحطة على ارتداء الكمامات، وتشمل جولة الوزير تفقد مشروع محور سمالوط، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حارات مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وقال المهندس محمد كمال مدير مشروع محور سمالوط، الهيئة العامة للطرق والكباري، إن المحورة يضم، 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.