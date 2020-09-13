تقرير رسمي يكشف أداء نائبي "التجمع" بالبرلمان خلال 5 سنوات

أصدر مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرًا رسميًا عن أداء عضوي مجلس النواب عن حزب التجمع خلال 5 سنوات، وهما النائب عبدالحميد كمال، والنائب سيد عبدالعال الذي يتولى أيضًا رئاسة حزب التجمع.

وكشف التقرير الصادر عن الأداء من 2016 – 2020 حجم أداء نواب التجمع فى كل المجالات التشريعية والرقابية، حيث كشف التقرير تباينًا كبيرًا في هذا السياق، إذ قدم النائب عبدالحميد كمال خلال 5 سنوات 180 طب إحاطة، ولم يقدم النائب سيد عبدالعال أي طلب بالمجموع "صفر"، فيما قدم الأول 29 سؤالًا بينما لم يقدم الثاني أي أسئلة بالمحصلة "صفر".

وكشف التقرير عن تقديم "كمال" 8 اقتراحات برغبة، و"عبدالعال" بـ"صفر" اقتراح برغبة، أما البيانات العاجلة لـ"كمال" فبلغت 27 بيانًا خلال 5 سنوات، مقابل اقتراحين فقط لـ"عبد العال".

وقدم "كمال" 63 طلب مناقشة، مقابل 34 لـ"عبدالعال"، واقتراح بقانون واحد فقط للأول، و2 للثاني.

وأظهر التقرير، أن عبدالحميد كمال شارك في مشروع قانون بـ111 قانونًا، مقابل 107 قوانين شارك فيها "عبدالعال".

وأظهرت الإحصائية الرسمية، أن مجموع ما قدمه "كمال" خلال 5 سنوات من أدوات برلمانية بلغت 419، مقابل 145 لصالح "عبدالعال".

يُذكر أن النائب عبدالحميد كمال هو عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، ونجح بأعلى الأصوات في الجولة الأولي والإعادة فى انتخابات 2015، أما النائب سيد عبدالعال، فتم تعيينه ضمن تعيينات مجلس النواب.