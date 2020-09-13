الأوقاف تطلق "لعلهم يتفكرون" للتأمل والتفكير وإعمال العقل

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ إطلاق صالون الأوقاف الثقافي تحت عنوان "لعلهم يتفكرون" هذا العام، دعوة واضحة وصريحة للتأمل والتفكير وإعمال العقل، سواء في فهم النص أم في التأمل في خلق الإنسان والكون والحياة، وعِبَرِ الأيام، ومنجزات الحضارة الإنسانية، ودقائق وأسرار الكون من حولنا، استجابة لقوله تعالى: "إنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ"، وقوله تعالى: "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، وانطلاقًا من قوله تعالى: "سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ".

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنّ الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ينطلق أكتوبر المقبل، وتقام فعالياته بمقر المجلس والقاهرة الكبرى، ولأول مرة تقام فعاليات الصالون بجميع محافظات مصر.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّه سيتم قصر عضوية اللجان العلمية بالمجلس على كبار الأساتذة المتخصصين في مختلف المجالات، وأنّ المجلس ليس له متحدث باسمه سوى أمين عام المجلس، وذلك بمناسبة انتهاء دورة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للعام 2019 / 2020م، والاستعداد للدورة الجديدة 2020/2021م.