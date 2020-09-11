وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمسجد ودار مناسبات بالشرقية

وضع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حجر الأساس لمسجد الإيمان ودار مناسبات (رجال – سيدات) بمنطقة القناطر التسعة بمدينة الزقازيق بتكلفة 15 مليون جنيه.

جاء ذلك في حضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية.

أكد وزير الأوقاف أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم وتولي اهتماماً خاصاً بدور العبادة، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاح 200 مسجد خلال هذا الأسبوع بمحافظات الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح 53 مسجداً بمحافظة الشرقية بتكلفة تتخطى الـ 200 مليون جنيه خلال احتفالاتها بالعيد القومي لتمثل صروحا إسلامية ومنارات تثقيفية ودعوية جديدة تسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتطبيق صحيح الدين .

يذكر أن مسجد الإيمان المزمع إنشائه على مساحة 350م يتكون من بدروم وطابق أرضي به صحن المسجد، ويتسع لـ420 مصلى رجال، ومزود بمصلى للسيدات يتسع لـ 120 سيدة.