وزير النقل يتفقد ورش المنيا ويلتقط الصور التذكارية مع العمال

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات ورش المنيا التي لصيانة وإصلاح القطارات واستمع لشرح مفصل عن العمل ثم التقى العمال داخل الورش الذين صفقوا له.

وأكد الوزير أن عمال الورش هم السكة الحديد ونقدر جهد كل عامل ونطالبهم ببذل الجهد والعرق وأن يكونوا قدوة للأجيال القادمة، وطالب العمال بالتقاط الصور التذكارية معه، كما استمع الوزير إلى المقترحات العامة للعمال ووعد بتطوير الورشة من خلال المقترحات المقدمة وتشمل جولة الوزير تفقد مشروع محور سمالوط، بتكلفة 1.9 مليار جنيه، وطوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حارات مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

وقال المهندس محمد كمال مدير مشروع محور سمالوط، الهيئة العامة للطرق والكباري، إن المحورة يضم، 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبري على النيل، أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.