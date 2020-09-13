بريطانيا تستأنف تجارب لقاح كورونا بعد توقفها بسبب إصابة متطوع

أعطت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر لشركة صناعة الأدوية العملاقة "استرازينيكا" لاستئناف التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وذكرت شركة "استرازينيكا"، في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأحد مقتطفات منه، أنَّها تعمل على تطوير هذا اللقاح بعد تعليق مؤقت نتيجة إصابة متطوع بمضاعفات صحية، معبّرة عن أملها في أن يكون اللقاح متاحا بحلول نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، أمس السبت، تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الأول الجمعة الذي سجلت فيه 3539 إصابة.

يُذكر أنَّ حصيلة الإصابات التي سجلت يوم الجمعة كانت الأعلى منذ منتصف مايو، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفرض حظر جديد على التجمعات اعتبارا من يوم الاثنين للحد من تفشي الفيروس.