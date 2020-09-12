خطوات وموانع التطوع في تجارب لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان رحلة المتطوع في إجراء التجارب السريرية لاختبار اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد وما يمر به من اللحظة الأولى للمشاركة وإجراء الفحوصات عليه والمتابعة من خلال الطبيب المتخصص لحين إعلان النتائج، ويستعرض "الوطن" هذه الرحلة في نقاط:

- أولا يقوم المتطوع بزيارة موقع الرعاية الصحية ويقوم بالتسجيل.

- يتم إجراء المعاينة الطبية والتأكد من تطبيق كافة الشروط اللازمة للتطوع ثم يأخذ الجرعة الأولى في اليوم الأول.

- وبعد مرور 14 يوما يتم معاينة الأعراض الجانبية وخلال هذه المدة يتم متابعة المتطوع عبر الهاتف المحمول مع المتخصصين.

- اليوم 21 يأخذ الجرعة الثانية ويظل يجرى له ملاحظات ومتابعات مستمرة حتى اليوم الـ 49 لمعرفة ما إذا وجدت آثار جانبية من عدمه.

- بعد فحوصات اليوم 49 سيقوم الطبيب المتخصص بالتواصل مع المتطوع عبر الهاتف مرة أو مرتين شهريا لإجراء معاينة صحية لجانب فحوصات حضورية مرة كل 3 أشهر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان شروط وإجراءات التسجيل وموانع التطوع للمشاركة في التجارب السريرية للقاحات فيروس كورونا.

وذكرت وزارة "الصحة"، أنَّ التطوع يبدأ من 18 عامًا أو بناء على الوضع الصحي، فيما يكون التسجيل من خلال الأوراق الرسمية "بطاقة هوية أو جواز سفر"، وأن يخضع المتقدم لتقيم أهلية للمشاركة في التجارب السريرية.

وحددت وزارة الصحة، الأسباب التي تمنع من التطوع للمشاركة بالتجارب السريرية، وجاءت على النحو التالي:

- الإصابة بأعراض مثل: الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان أو احتقان بالأنف.

- الإصابة بحساسية تجاه أي أدوية.

- الإصابة بأي أمراض حادة أو مزمنة.

- تلقي أي منشط للمناعة.

- النساء في حالة الحمل أو رعاية طفل.

- التعرض لنقل الدم قبل التطعيم بـ3 أشهر