وصول دفعة ثالثة من القطارات المكيفة للخط الثالث للمترو خلال أيام

قال اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنَّ الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات مترو الأنفاق، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنَّ الهيئة بالتنسيق مع وزارة النقل، لديها خطة شاملة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أنَّه سيتمّ وصول الدفعة الثالثة من القطارات المكيفة للخط الثالث للمترو خلال أيام، قادمة بحرًا من ميناء "ماسان" في كوريا الجنوبية باتجاه ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا، متعاقد عليها مع شركة "هونداي روتم" الكورية.

وأشار "والي" في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنَّ القطارات المكيفة الجديدة تبلغ قيمتها 317 مليون يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتمّ تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

وأوضح أنَّ القطارات الجديدة، لها مواصفات مميزة، حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة، وتمّ تزويده بممر آمن، يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، كما تمّ تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، ويوجد داخل العربات شاشات LCD، لاستخدمها فى تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية، شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة، وتزويدها بوسائل للتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل، تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع، وفق "والي".