افتتاح مؤتمر شباب الباحثين السادس للعلوم الإنسانية الثلاثاء المقبل

يعقد بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المؤتمر السادس لشباب الباحثين لقطاع العلوم الإنسانية لكليات الآداب والحقوق والتجارة والإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وأشار الدكتور عبدالباري حمدان، رئيس المؤتمر، إلى أن هذا المؤتمر يعد منصة بحثية لشباب الباحثين لعرض ومناقشة أبحاثهم وفرصه لإظهار ما تم إعداد من أبحاث سواء للترقية أو التدريب على صياغة الأبحاث بطريقة علمية.

ويحضر افتتاح المؤتمر الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الآداب والتجارة والإعلام ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بهذه الكليات.

ونظم المؤتمر الدكتور وحيد الدين طاهر، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، والدكتور عباس مصطفى أمين المؤتمر، وتستمر جلسات المؤتمر بعد جلسة الافتتاح، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة 42 بحث مقدمة من شباب الباحثين بالكليات المشاركة.