وزير النقل يعد عمال ورش سكك حديد المنيا بصرف منحة المدارس

وعد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، العمال والفنيين بورش الإضافية لصيانة وإصلاح القطارات بحي غرب مدينة المنيا بصرف منحة المدارس لأبنائهم.

وقال الوزير خلال لقائه بالعمال في حضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد إنه يقدر الجهود المبذولة، خاصة المجتهدين وطالبهم بتدريب العمال من الشباب، وأن يكونوا قدوة حسنة لهم ووعد العمال القدامى المتميزين بمد العمل لهم بعد بلوغهم سن المعاش، مشددا أن العمال هم عصب السكك الحديدية، منوها أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة ورش المنيا طبقا للمقترحات المقدمة من العمال.

وكان وزير النقل قد تفقد، اليوم الأحد، محطة قطارات مدينة المنيا وتوقف أمام عدد من الكافتيريات الكائنة على الأرصفة وشدد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ثم توجه الوزير لورش الإضافية لصيانة وإصلاح القطارات إذ التقى بالعمال لسماع مشاكلهم ومقترحاتهم حول التطويرعقب ذلك توجه الوزير إلى محور سمالوط الحر على نهر النيل لمتابعة أعمال الإنشاء.