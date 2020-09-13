مؤتمر صحفي لـ"الصحة العالمية" عن آخر مستجدات كورونا الثلاثاء

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل، عن طريق الفيديو كونفرانس، إذ يبدأ المؤتمر في الحادية عشرة صباحا، ويتناول إحاطمستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، والخدمات الصحية الأساسية في سياق جائحة كوفيد-19.

ويحضر المؤتمر، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور عوض مطرية، مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وكانت منظمة الصحة العالمية، عقدت قبل أسبوع مؤتمرا صحفيا في مقرها الرئيسي بجنيف، وقال الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنّ فيروس كورونا المستجد لن يكون الوباء الأخير، وعلى العالم أن يكون أكثر استعدادًا عما كان عليه الأمر هذه المرة، من خلال الاستثمار في النظم والرعاية الصحية، بما في ذلك خلال مكافحة كورونا.

وأعلن تادروس، أنّ عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم تخطى 27 مليون حالة، في حين اقترب عدد الوفيات من 900 ألف حالة وفاة.

وعن إمكانية تجدد إصابات من أصيبوا بكورونا، قالت خبيرة المنظمة لشؤون الوقاية الدكتورة ماريا فان كيركوف، إنّ الشخص حين يصاب بالفيروس ويتعافى فإن جسمه يكون أجسامً مضادة، والتي تقوم بدور الحماية لفترة معينة، مشيرة إلى أنّه ليس من المعروف حتى الآن المدة التي يمكن لتلك الأجسام أن توفر فيها الحماية للشخص، حيث يعتمد ذلك على قوة المرض ومعدل تلك الأجسام التي تكونت.

ولفتت إلى أنّ هناك تقارير عن حالات لأشخاص أصيبوا مرة ثانية بالفيروس، إلا أنّ أعدادهم قليلة، موضحة أنّه من أصل أكثر من 26 مليون حالة إصابة حتى الآن، فإنّ التقارير من هذا النوع قليلة.

وفيما يخص البلدان التي انضمت إلى مرفق "كوفاكس" الذي أنشأته المنظمة لتسريع وتطوير علاجات وأدوات ولقاحات كورونا، قال بروس اللوارد كبير مستشارى المدير العام للمنظمة، إنّ هناك 170 دولة أعلنت رغبتها في الانضمام، بينها 78 دولة تعمل بتمويل ذاتي، و92 دولة يمكن أن تحصل على مساعدة المرفق فيما يخص كميات الجرعات أو غيرها من المنتجات.