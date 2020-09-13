مصر للطيران تنقل 2100 راكب على متن 26 رحلة جوية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران أنّها ستسير غدا 26 رحلة جوية، بمعدل واحدة إلى باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، والشارقة، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى جدة، أبها، الرياض، الدمام، و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى أسوان، الأقصر، إضافة إلى رحلتين شحن جوي.

وأضافت الشركة في بيان صحفي عنها اليوم، أنّ الشركة ستنقل على متن الرحلات نحو 2100 راكب، فيما تسير اليوم 31 رحلة جوية بمعد واحدة إلى تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، ميلانو، أبوجا، روما، فرانكفورت، أمستردام، برلين، ميونيخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي ورحلتين لإسطنبول، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر، و3 رحلات شحن جوي، تنقل نحو 3500 راكب.

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت أنّها ستمنح تخفيضا بنسبة 20% على أسعار تذاكر سفر لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تقام بمصر العام المقبل، كونها الناقل الرسمي للبطولة.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنّ مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للحدث، تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية ودعمها ورعايتها للفعاليات الرياضية، خاصة الدولية التي تحتضنها مصر وتشجيعا للسياحة، وجذبا للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أنّ الشركة لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات اللازمة والإمكانيات في سبيل إنجاح البطولة، وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وشركة مصر للطيران.

وأوضح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، توقيع بروتوكول مع اتحاد كرة اليد للرجال، تنقل بموجبه الشركة جميع الفرق والوفود المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثلي البعثات الرياضية، وتقديم التسهيلات اللازمة لتسهيل حركة وصولهم وسفرهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية والوقائية فضلا عن تقديم 20% تخفيض على أسعار تذاكر الطيران للمشاركين في البطولة وغيرها من تسهيلات السفر.