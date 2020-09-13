"مصر للطيران" تسير اليوم 31 رحلة جوية على متنها 3500 مسافر

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران اليوم الأحد، خلال الـ 24 ساعة القادمة 31 رحلة جوية.

وستكون الرحلات بمعدل رحلة واحدة إلى كل من تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، ميلانو، أبوجا، روما، فرانكفورت، أمستردام، برلين، ميونيخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي ورحلتين إلى إسطنبول، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات 3500 مسافر من جنسيات مختلفة.