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"مصر للطيران" تسير 31 رحلة جوية على متنها 3500 راكب غدا

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الوطن
02:35 م | السبت 12 سبتمبر 2020
رحلات جوية

رحلات جوية

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأحد، 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "تورنتو، بغداد، نادجمينا، لندن، باريس، ميلانو، أبوجا، روما، فرانكفورت، أمستردام، برلين، ميونيخ، بيروت، الخرطوم، الشارقة، واشنطن".

كما تمّ تسيير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبو ظبي ورحلتين إلى إسطنبول، و5 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جوية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، ورحلة جوية إلى الأقصر، إضافة إلى 3 رحلات شحن جو، يتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب 3 آلاف و500 من راكب.

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