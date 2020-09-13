"مصر للطيران" تسير 26 رحلة جوية على متنها 2100 راكب غداً

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الإثنين، 26 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، بيروت، البحرين، الشارقة"، إضافة إلى 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبو ظبي، و4 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الرياض، الدمام.

كما سيجرى تسيير 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، إلى جانب رحلتين شحن جو،ي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب.