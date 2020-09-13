ضبط تشكيل عصابي عائلي تخصص في تجارة المخدرات

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، في القبض على عصابة عائلية متخصصة في بيع المخدرات.

وتبين من التحريات، أن التشكيل مكون من سائق وزوجته، وأنهما قاما بممارسة تجارة المخدرات منذ عام ونصف، وضُبط بحوزتهما على أكثر من 3 كيلوات من مخدر الحشيش، وحُرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

وواصلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة جهودها في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الحشيش زنة 3,600 كيلو جرام، ومبلغ مالي قيمته 30 ألف جنيه، وهاتفين محمول بحوزة سائق وزوجته، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.