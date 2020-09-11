ضبط سائق بحوزته 96 قرصا مخدرا بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت إدارة شرطة نفق الشهيد أحمد حمدي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق بحوزته كمية من الأقراص المخدرة، خلال عبوره النفق مستقلًا إحدى السيارات.

خلال إجراءات التفتيش التي تقوم بها إدارة شرطة النفق، عثر على 96 قرصا مخدرا متنوعا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة سائق مقيم بمحافظة المنوفية.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.