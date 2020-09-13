التضامن: الرئيس يفتتح 3 مراكز لتأهيل المتعافين من المخدرات قريبا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ التجربة المصرية في مجال تأهيل المتعافين باتت تشكل نموذجا على المستويين الإقليمي والدولي، ويسعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوسع في مراكز التأهيل المتكاملة في مختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة، أنّ المرحلة المقبلة تشهد تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح 3 مراكز تأهيلية جديدة بمحافظات "بورسعيد، البحر الأحمر، ومطروح"، لرعاية وتأهيل الشباب المتعافي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع "مودة" الذي تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، في ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وذلك بمقر الوزارة في العجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمشرف على مشروع "مودة"، وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، عن الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية.