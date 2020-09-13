السكة الحديد تنتهي من تدريب 30 سائقا على القطارات الجديدة في أمريكا

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 30 سائقا بأحد مراكز التدريب التابعة لشركة جينرال إلكتريك الأمريكية بأمريكا، لقيادة الجرارات الأمريكية الجديدة والتى تم توريدها للسكة الحديد الفترة الماضية، وأيضا كيفية التعامل معها، مشيرا إلى أن الهيئة لديها نحو 5000 سائق قطار، وسيقوم السائقين الذين خضعوا للتدريب بأمريكا بشرح كل ما جاء فى الدورة التدريبية لزملائهم، لتجنب الأعطال وحوادث القطارات.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن هناك 20 سائقا ما زالوا يخضعون للتدريبات على كيفية التعامل وقيادة الجرارات الأمريكية الجديدة، ليصل إجمالى عدد السائقين الذين يخضعون للتدريبات 50 سائقا، موضحا أن الجرارات الأمريكية الجديدة إمكانياتها مختلفة تماما عن الجرارات المتواجدة بالسكة الحديد، لافتا أن الجرارات الأمريكية الجديدة التي يتمّ توريدها للهيئة تتضمن جميع عوامل الأمان للراكب وقائد القطار، كما تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر ويتحكم قائد القطار فيها.

وأشار المصدر، إلى أنه يمكن السيطرة على الجرارات الجديدة من برج المراقبة الذي بإمكانه إيقاف الجرار في أي وقت، موضحا أن برج المراقبة يمكنه خفض السرعة الزائدة للجرار، وتصحيح أخطاء قائد القطار، بحيث يتمّ السيطرة عليه بشكل كامل من هذا البرج، وأن الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة الجر (الجرارات - العربات)، مبينًا أنَّ ذلك سيعمل على القضاء نهائيًا على الأعطال وحوادث القطارات.

وزير النقل: تدريب السائقين فى أمريكا يزيد من خبراتهم على قيادة الجرارات.. ووصول الدفعة السادسة مطلع العام المقبل

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تدريب السائقين فى أمريكا سيزيد من خبراتهم فى كيفية قيادة الجرارات والتعامل مع الأزمات، مشيرا إلى وصول الدفعة السادسة من صفقة الجرارات الأمريكية الجديدة، والبالغ عددها 10 جرارات، مطلع العام المقبل، ليصل إجمالي الجرارات التي وصلت إلى هيئة السكة الحديد لـ110 جرارات، وهي إجمالي الصفقة.

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ"الوطن"، إن العمل يسير بصورة منتظمة، من خلال تنفيذ جميع مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية عبر تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان ورفع كفاءة وتحسين المحطات، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، مؤكدا أن قطارات السكة الحديد ستقدم خدمات مميزة لجموع جمهور المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

كامل الوزير: تشغيل 3 قطارات جديدة بالسكة الحديد شهريا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين

وأضاف أنه سيتم تشغيل 3 قطارات سكة حديد جديدة مكونة من الجرارات الأمريكية والعربات الروسية الجديدة، شهريا، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل قطارات جديدة شهريًا بالسكة الحديد.