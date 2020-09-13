الشباب والرياضة تطلق أكبر حملات التفتيش على الهيئات والأندية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن الأيام المقبلة سوف تشهد تحرك اللجان التي تم تشكيلها من المختصين بوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية وذلك للقيام بأعمال التفتيش المالى والإدارى على كافة الهيئات الرياضية والشبابية على نطاق كافة محافظات الجمهورية.

أعضاء لجان التفتيش من الإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن لجان التفتيش تضم في عضويتها المختصين أيضاً من مديريات الشباب والرياضة والإدارات المركزية للرقابة المالية التابعة للجهاز المركزى للمحاسبات والموزعة على كافة قطاعات الجمهورية والمختصين من فروع الأجهزة الرقابية الموزعة على كافة المحافظات.

وتتولى تلك اللجان أعمال التفتيش والمتابعة على كافة أعمال الهيئات الرياضية والشبابية من النواحى المالية والإدارية في ضوء القوانين واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل تلك الهيئات.

اللجان تبدأ أعمالها في المنشآت الرياضية بالقاهرة الكبرى ثم تعمم عمليات التفيش في أنحاء الجمهورية

ومن المتوقع أن يبدأ عمل تلك اللجان خلال الفترة المقبلة بإقليم القاهرة الكبرى ليمتد بعد ذلك إلى مختلف المحافظات، على أن تقوم تلك اللجان برفع تقاريرها التفصيلية إلى الوزارة والجهاز المركزى للمحاسبات ومختلف الجهات الرقابية بالدولة لاتخاذ ما يلزم تجاهها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان قد قرر في وقت سابق، غلق مركز شباب الحوتية بالعجوزة، وإحالة مجلس إدارة المركز، والعاملين للتحقيق الإداري لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية في أول أيام عودة النشاط الرياضي.

وذلك عقب الزيارة التفقدية المفاجئة التي قام بها وزير الشباب والرياضة، لمركز شباب الحوتية، ورصده لتغيب العاملين بالمركز وعدم تواجد أي مسؤول، وعدم تطبيق الضوابط الصحية اللازمة، الأمر الذي دفع وزير الشباب والرياضة لاتخاذ قرار غلق المركز حفاظاً على سلامة وصحة الأعضاء والمترددين عليه.

وطلب وزير الشباب والرياضة من رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، إجراء تحقيق فوري مع مجلس إدارة مركز شباب الحوتية وجميع العاملين، لتغيبهم عن العمل وعدم تقديم أي أنشطة، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع عودة النشاط الرياضي في الهيئات والاندية ومراكز الشباب، في المحافظات.