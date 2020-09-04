وزير الشباب: نعمل على تنفيذ رؤية القيادة السياسية لمواجهة التحديات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الدولة المصرية تشهد الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، مؤكداً أن القيادة السياسية وضعت رؤية لمواجهة تلك التحديات، تعمل الحكومة على تنفيذها.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تُولي اهتماماً كبيراً بالشباب، من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية لتمكينهم من الانخراط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما انعكس على تولي الشباب مناصب نواب ومحافظين ووزراء، بعد تنمية قدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم.

وطالب الوزير الشباب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة والتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتها المدنية ومساندتها في الحرب على الإرهاب للقضاء عليه واستئصاله من جذوره للمضي قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة وجني ثمارها لتستعيد مصر مكانتها اللائقة بين الأمم .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددًا من شباب المحافظة في لقاء مفتوح، حضره الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ وسعد الفرماوي، السكرتير العام، ووائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بقصر ثقافة الزقازيق، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والمديرية في تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة في ضوء تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة خلال تلك الفترة، ومن المقرر افتتاح عدد منها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة، ودعا الوزير الشباب لإقامة مشروعات خاصة بهم والإاستفادة من القروض التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حرصه على لقاء الشباب لتبادل الرؤى والأفكار وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تعاني منها المحافظة، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الحلول والمساعدة في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن شباب الشرقية شباب واع ومستنير يتسم بالوطنية والإخلاص في العمل.

وقال المحافظ إنه أثناء مواجهة جائحة كورونا تم إطلاق مبادرة "أسبوع الحسم" وهي مبادرة شبابية استهدفت توعية المواطنين بالفيروس وطرق الوقاية منه وكيفية التغلب عليه، وانتشرت مجموعات عمل من الشباب تجوب مراكز ومدن المحافظة لتوعية المواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامة مجتمعهم.

وعلى هامش الاحتفالية، كرّم وزير الشباب ومحافظ الشرقية الشاب "عادل أيمن الناجي" بمنحه شهادة تقدير لمشاركته في مبادرة الدراجات على مستوى الجمهورية والسفر والترحال بين المحافظات من الزقازيق إلى أسوان .

يشار إلى أن فعاليات اللقاء بدأت بعرض فيلم عن إنجازات مديرية الشباب والرياضة والتي شملت الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب بمختلف القرى والمراكز والمدن، وكذلك الأنشطة والفعاليات التي قدمتها المديرية "أون لاين" أثناء مواجهة جائحة كورونا التي استدعت تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي ووقف الأنشطة الرياضية.