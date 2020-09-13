بدء اجتماع أحزاب التحالف الانتخابي بـ"مستقبل وطن"

بدأ قبل قليل اجتماع رؤساء عدد من أحزاب التحالف الوطني لتشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وضم التحالف عددا من الأحزاب السياسية وهم: مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والمصري الديمقراطي والشعب الجمهوري والتجمع وإرادة جيل والحرية المصري والعدل، المؤتمر والإصلاح والتنمية بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ومن أبرز الحضور في هذا الاجتماع الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، وبهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد والمهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وحسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعمر صميدة رئيس حزب المؤتمر ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وعبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل ويوسف الحسيني المتحدث باسم قائمة من أجل مصر.