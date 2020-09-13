الكشف على 60 مرشحا محتملا لخوض انتخابات البرلمان في الشرقية

قالت الدكتورة إيناس حمدي مدير المجلس الطبي بالشرقية "القومسيون" إن نحو 60 مرشحا محتملا بينهم 9 سيدات أجروا الكشف الطبي استعدادا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتة إلى أن استمرار أعمال الكشف على المرشحين ستستمر حتى 26 سبتمبر الحالي.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المترشح يسجل بياناته على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على الإنترنت، ويتم تحديد الأماكن التي يتم الفحص بها بمحافظة الشرقية، وهي "المجلس الطبي العام بالشرقية بالأحرار، مستشفى الأحرار التعليمي، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى أبو كبير المركزي، مستشفى فاقوس النموذجي، مستشفى بلبيس المركزي".

وتابع: "بعد توقيع الكشف الطبي على المرشحين بالمكان المحدد يتم التوجه إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، للكشف عن المخدرات والمسكرات، ودفع القيمة المالية المقررة لذلك، وفور ظهور نتائج التحاليل يتم اعتماد النموذج المخصص لذلك وإرساله للجنة العليا للانتخابات".

وأكد وكيل الوزارة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع المرشحين، مع التأكيد على حسن المعاملة والاستقبال.